Karneler ne zaman alınacak 18 Ocak Cuma MEB karneler saat kaçta verilecek

Karneler ne zaman alınacak? 18 Ocak Cuma MEB son dakika karneler saat kaçta verilecek? Okullar kaç gün tatil olacak? Sömestr tatili 15 günden fazla mı olacak? 2018 2019 eğitim öğretim yılı 2. dönem ne zaman başlayacak? 1.dönem karneler saat kaçta verilecek? gibi soruların yanıtları araştırılan konular arasında. 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem yarın tamamlanıyor. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği karneler 18 Ocak'ta verilecek. Günlerdir sınavlara hazırlanan ve iyi bir dönem geçiren öğrenciler gözünü karnelerin verileceği saate çevirdi. E-Okul üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyen öğrencileri şimdide Taktir Belgesi ve Teşekkür Belgesi heyecanı sardı. İşte MEB'ten gelen son dakika haberine göre karnelerin verileceği saat ile ilgili yapılan açıklama..

17 Eylül 2018 tarihinde başlayan eğitim-öğretim birinci dönemine az bir süre kala, öğrenciler ve veliler "Karneler ne zaman alınacak?" sorusunu sormaya devam ediyor. Karneler verileceği saat ile ilgili konuya Mili Eğitim Bakanlığı açıklık getirdi.



KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?



18 Ocak Cuma günü son bulacak olan eğitim öğretim yılında öğrencilerin karne almasının ardından 15 tatile girecek.



Okulların karne verilme saatleri okul müdürlüklerince değişiklik gösterebilir. Okul tarafından söylenilen saatler esastır.Bu yüzden okul idaresi tarafından söylenen saatler dikkate alınmalıdır. Eğer okul müdürlüğü bir saat vermemişse genel olarak karneler sabahçı grubu için saat 9 ile 11 saatleri arasında öğlenci grubu için saat 10-12 arasında verilecektir.







15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2018-2019 iş takvimine göre, okullarda birinci eğitim ve öğretim dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte karnelerine kavuşan öğrenciler, 3 Şubat 2019 Pazar gününe kadar sömestr tatilinde olacak.



İkinci dönem ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü son bulacak.

ZİYA SELÇUK'TAN "2023 EĞİTİM VİZYONU" AÇIKLAMASI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programında yaptığı konuşmada, veriye dayalı eleştirel rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğunu, genel geçer ifadeler içermeyen, bilimsel neticeler sağlayan bu tür raporların sayısının artmasını istediklerini söyledi.

Veri elde etme konusunda güçlük yaşandığına şahit olduğunu aktaran Selçuk, "Buna şahit olmuşken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim veri saklamamız mümkün değil. Biz bütün bu verileri fazlasıyla paylaşarak, bu verilerden elde edilecek sonuçların politika önerilerine dönüşmesinin bizi ne kadar rahatlatacağının farkındayız." diye konuştu.



Selçuk, veriye dayalı yönetim, değerlendirme, izleme konuları üzerinde daha fazla durulursa birkaç sene içerisinde Türkiye'nin okullara dair il, ilçe bazlı verilerinin evrensel konulara dayalı olarak ortaya konulabileceğini ifade etti.



Bakan Selçuk, gelecek süreçte Türkiye'deki sendikal hareketin öğretmenlerin lehine güçlenmesi ve öğretmenlerin daha iyi bir gelecek tasavvuru içinde mutlu hissetmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu belirtti.



2023 Eğitim Vizyonu'nun ortaya koyduğu argümanları paylaşan Selçuk, insanla ilgili hususa felsefi bir zemin oturtulması gerektiğini söyledi. Selçuk, eğitime ilişkin yaptıkları bütün alt sistem eylemlerini bir matris üzerinde ilişkilendirdiklerini aktardı.

15 TATİLİ VERİMLİ GEÇİRMENİN YOLLARI NELER?

İnsanlar öğrendiklerinin yüzde 66’sını bir günde unutuyor



İnsanlar öğrendiklerinin yüzde 75’ini bir haftada, yüzde 66’sını bir günde, yüzde 54’ünü de bir saat içerisinde unutuyor. Unutmayı önlemenin yoluysa yapılanları tekrar etmekten geçiyor. Özellikle geçmiş konularla ilgili çalışmalarda çok fazla hata yapan öğrencilerin mutlaka genel tekrara ağırlık vermeleri gerekiyor. “Konu eksiği fazla olan, konuları sınava kadar yetiştirememe korkusu yaşayan öğrenciler bu tatilde önceliği, eksik konularını tamamlamaya vermeli. Çünkü ikinci dönem hem zamanın daha kısa olması hem de bahar mevsiminin gelmesi ve sıcakların başlaması nedeniyle öğrenci için güçlük yaratabilir. Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konularda az hata yapan öğrenciler ise yeni konulara çalışabilirler. Kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı başarılar yakalaması çok güç. Böyle bir alışkanlığa sahip olmayan öğrenciler için tatil bulunmaz bir fırsat. Bundan dolayı kitap okumak, iyi bir tatil programının olmazsa olmazlarındandır” diyen Tangil sadece öğrencilere değil velilere de tatil tavsiyelerinde bulunuyor.



Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde “koşulsuz sevgi” ve “güven” duygusunun önemli etkileri olduğuna dikkat çeken Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi Koordinatörü Didem Tangil ebeveynlere şu tavsiyelerde bulunuyor: “Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın, okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun, çocuğunuzla mümkün olduğunca çok zaman geçirin, tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin. Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın.”



Çocukları ikinci döneme motive ederken kullanılacak en yanlış yöntemlerinse “kaygı yaratmak” ve “tehdit etmek” olduğunu söyleyen Tangil, “ ‘Sen bu gidişle ikinci dönemde de sınıfı geçemezsin, bu kadar çalışmayla başarılı olamazsın.’ türünden ifadeler kaygıyı arttırır, çocuğun özgüvenini azaltır” diyor. Başarısız karne getirdiği için sevgi göstermemek ve ilgisiz davranmak gibi yanlış tutumlarla karşılaşan gençlerin genellikle güven kaybı yaşadıklarına işaret eden Tangil, ebeveynlerin olumsuz tepkilerinin intihar gibi üzücü sonuçlara da yol açabileceğine dikkat çekiyor.





Tatilde ilk dönemin yorgunluğunu atmak, bedeni dinlendirmek ve zihni bir nebze olsun rahatlatmak da çalışmak kadar önem taşıyor. Bu nedenle tatil programına; sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi, arkadaşlarla bir araya gelinip ortak aktiviteler yapılması, yakınların ziyaret edilmesi, hobilere daha çok zaman ayrılması gibi zevk alınacak bir takım aktiviteleri de eklemek; ancak tüm bunları yaparken ölçülü davranmak gerekiyor.



Tatili verimli geçirmenin 10 yolu



1. Mutlaka bir tatil programı hazırlayın.

2. Ailenizle birlikte tatil yapın.

3. Tatilde ders çalışmayı ihmal etmeyin.

4. Günün, haftanın ve yarıyıl tatilinin sonunda ulaşmayı düşündüğünüz yeni hedefler belirleyin.

5. Konu tekrarı yapın.

6. Eksik kalan konuları tamamlayın.

7. Yeni konulara çalışın.

8. Bolca kitap okuyun.

9. Dinlenmeye ve gezmeye vakit ayırın.

10. Sosyal faaliyetlere (tiyatro, sinema, konser, spor vb) zaman yaratın.



Uzmanlardan Anne Babalara Tatil Tavsiyeleri



1. Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın.

2. Okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun.

3. Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar çok birlikte zaman geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin.

4. Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın.

5. Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolunu kullanmayın.

6. Çocuğunuza her şeye rağmen koşulsuz sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin.