Karneler ne zaman alınacak 2020? MEB'den karne açıklaması

16 Haziran 2020 Salı 17:39 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 17:39

Karneler ne zaman alınacak 2020? Sorusu uzaktan eğitimin yaz tatiline girmesine sayılı günler kala öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci karnelerini almak için heyecanla gelecek haberi bekliyordu. MEB tarafından geçtiğimiz günlerde okul müdürlüklerine gönderilen genelgeyle karnelerin ne zaman alınacağına dair detaylar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin karnelerini nasıl alacağıyla ilgili açıklamada bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayından itibariyle ara verilen eğitim EBA üzerinden uzaktan devam etmişti. Corona salgının devam etmesiyle, Eylül ayına kadar okulların açılmamasına karar verildi. Peki karneler ne zaman alınacak 2020? Takdir, teşekkür belgesi verilecek mi?

MEB'DEN KARNE AÇIKLAMASI

MEB, ilkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacağını açıklamıştı.

Liseler için de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek. Bu nedenle liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek.

Ancak "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün" başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK 2020?

MEB'den karnelerin ne zaman alınacağına lişkin beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak, liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek, diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı gerçekleşecek.

Yoğunluk oluşmaması için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci sayısı dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.

SORUMLULUK SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Sorumluluk sınavları, okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran'da gerçekleştirilirken yazıda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını yapamayanlar muaf sayılarak, yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacağı belirtildi.