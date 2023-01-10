Karneler ne zaman verilecek 2023? sorusu, 15 tatili gözleyen milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından gündeme geldi. Okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erecek. 15 karne tatiliyle birlikte okullarda 2 hafta derslere ara verilecek. Şubat ayının ikinci haftasında ise tatil bitecek ve 2. dönem başlayacak. Peki Okullarda 15 karne tatili ne zaman?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2023?



Okullarda 15 günlük tatil öncesi ilk dönem karneleri 20 Ocak Cuma günü verilecek. Ardından 15 tatil (Sömestr) başlayacak.

15 KARNE TATİLİ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre bu sene 15 tatil 20 Ocak - 6 Şubat Pazartesi tarihleri arasında gerçekleşecek. Şubat ayının ilk Pazartesi okullarda ders başı yapılacak.