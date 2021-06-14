14 Haziran 2021 Pazartesi 12:10 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:10

Karneler ne zaman verilecek sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerin Haziran 18'inde dijital olarak verileceğini açıkladı. Karne görüntüleme ekranı e-Okul'dan erişime açılacak. Karnelerini Haziran ayında alacak olan öğrenciler okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek. Peki yüz yüze Karneler ne zaman verilecek? Okullarda karne günü ne zaman 2021? İşte karnelerin yüz yüze verileceği tarih.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenciler karnelerini Haziran'ın 18'inden itibaren dijital olarak almaya başlayacak. İsteyenlere ise basılı karneler yüz yüze olarak 2 Temmuz'da verilebilecek.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında karnelerin 18 Haziran – 2 Temmuz arasında dijital olarak yayınlanacağını, ancak yüz yüze karne almak isteyenlerin Temmuz'un 2'sinde okullardan alabileceklerini ifade etti.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karnelerinin okullarda dağıtıldığı tarih itibariyle okullar kapanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılı için okulların kapanış tarihi Temmuz'un 2'si olarak belirlendi. Bu yıl "telafi" kapsamında Ağustos'un 31'ine kadar okullar açık olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından telafi eğitimi ve karnelerle ilgili açıklama yaptı.

"Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık" diyen Bakan Selçuk, akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerin, belirlenen kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacağını ve bu programın bir buçuk yıl süreceğini duyurdu.

* Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

* Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinde yer alıyor.