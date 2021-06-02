Karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak? MEB'den karne açıklaması

02 Haziran 2021 Çarşamba 10:17 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 10:17

Karnelerin ne zaman verileceği, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası neredeyse bütün bir yılı evlerinde geçiren öğrenciler Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna cevap aramaya başladı. MEB Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından konuya dair detayları açıkladı. Buna göre; Karneler ne zaman verilecek? MEB'den karne açıklaması

Kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlandı. Haziran'ın 7'sinde ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitime Haziran'ın 1'inden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.

Öğrencilerin yıl boyunca okullarında ve derslerindeki emeklerinin karşılığı olan karneler için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" diye konuştu. İşte MEB tarafından yapılan açıklamaya göre okulların kapanacağı ve karnelerin verileceği tarih..

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleşecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek.

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

"Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulunan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz" diye konuştu.