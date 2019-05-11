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Kartal AİHL Tekrar Polonya Science Picnic'de

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kopernik Bilim Merkezi ve Polish Radyo Tarafından Gerçekleştirilen Uluslararası Bilim Şenliği Etkinliğinde.

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Bu yıl 23. si gerçekleştirilen etkinlik Avrupa´nın en büyük açık hava bilim şenliği olarak bilinmektedir. Her yıl farklı ülkelerden üniversitelerin, araştırma enstitülerinin, müzelerin ve bilim merkezlerinin katılım sağladığı etkinlikte geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yerini aldı. Son beş  (5) yıldır düzenli olarak davet alan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırlamış olduğu bilimsel etkinliklerle ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Kartal AİHL Müdürü Mithat Tekçam, “Bu büyük organizasyonun parçası olmak güzel. Her yıl farklı bilimsel aktivitelerle ülkemizi temsil ediyoruz. Her yıl farklı bir tema ekseninde bilim insanlarını buluşturan Science Picnic'in bu yıl teması makineler. Bu sebeple biz de Cezeri’nin olağanüstü makinelerini ön plana çıkardık” dedi.
 
Etkinlik 11 Mayıs 2019 Cumartesi (bugün) Polonya´nın başkenti Varşova´da gerçekleşiyor.

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