Kartal AİHL’de etkinlik takviminin biri bitmeden diğeri başlıyor

15.01.2020 19:38 - Güncelleme: 15.01.2020 19:46

Yılın her dönemini farklı birer öğrenme takvimi olarak değerlendiren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2020 Kış Etkinlikleri kapsamında 8-14 Ocak tarihleri arasında yoğun bir dönem geçirdi.

Eğlenirken öğrendiler

Sınavların bittiği ve ders yoğunluğunun azaldığı dönem sonu günleri, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kış ve yaz etkinlikleri olarak düzenleniyor. Planlaması ve organizasyonu öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinlikler coşkulu ve nitelikli programlara sahne oldu.

Sınav yorgunluğunu konser, söyleşi, tiyatro, sinema, sergi, yarışmalar, ikramlar ve kulüp etkinlikleriyle atan öğrenciler, farklı öğrenme süreçlerine dâhil oldular. Sürecin her aşamasında öğrencilerin aktif olduğu etkinlikler öğrenciler için unutulmaz tecrübeler biriktirdi.

Öğrenci temsilcilerinden Muhammed Emin Soy, geçirdikleri yoğun süreçle ilgili olarak, “Türkiye’nin her tarafından sınavla öğrenci alan bir okuluz. Bu yüzden arkadaşlarımız genel olarak yatılı olarak eğitim alıyorlar. Sınavlar sonrası bir an önce ailemizin yanına gitmek yerine arkadaşlarımızla bu çalışmalarda olmayı tercih ediyoruz.” diye konuştu.

Kış etkinliklerini düzenleyen isimlerden Buket Kılıç ise kendilerine her türlü desteği veren öğretmenlerine, okul idaresine, Okul Aile Birliğine, Mezunlar Derneğine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Şimdi yarıyıl faaliyetleri zamanı

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısı biterken, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde akademik ve sosyal çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. On beş günlük tatil sürecinin dil eğitiminden hafızlık çalışmalarına, gezilerden projelere, yurt içi ve yurt dışında en verimli şekilde geçirilmesi planlanıyor.

Ürdün ve İstanbul’da Arapça eğitimi

İngilizce hazırlık sınıfı bulunan okulda, aynı zamanda Arapça eğitimi de veriliyor. Okul dönemleri dışında her sene ara tatillerde düzenlenen Arapça eğitim programları bu sene de devam ediyor. Öğrencilerin bir kısmı Ürdün’de dört haftalık Arapça eğitim programı ile eğitimlerini sürdürürken bir kısmı da İstanbul’da Arapça kurslarına katılarak dil eğitimine devam ediyor.

Hafızlık programının bu yılki adresi: Bursa



Hafızlık Kulübü çatısı altında hafızlık çalışmalarına devam eden öğrenciler, tatil dönemini yoğun geçiriyor. Her tatil döneminde farklı iller ve mekânlarda çalışan öğrenciler, bölgeyi gezme imkânına da sahip oluyor. Yoğun hafızlık eğitim programlarının bu seneki adresi Bursa oldu.

Karadağlı misafirler İstanbul’da ağırlanacak

IB programı ile eğitimine devam eden öğrenciler Güneydoğu Turu’na hazırlanıyor. Öğrenciler tatillerini güneydoğu kültürünü tanıyarak değerlendirecek. Öte yandan kardeş okullardan Karadağ Fatih Mehmet Medresesi’ni ise okullarında ve İstanbul’da ağırlayacaklar.

Öğretmenler Finlandiya yolcusu

Erasmus KA1 programı kapsamında Finlandiya’da olacak olan öğretmenler ise alacakları eğitim seminerlerinin yanı sıra Finlandiya’daki eğitsel okul ve enstitüleri ziyaret edecekler.

Çalışmalar son bulmuyor

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerek okul dönemi gerekse tatil dönemlerinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar son bulmuyor.

YKS başarısı ile de dillerden düşmeyen okul, son sınıf öğrencilerine ara tatilde de sınava en iyi şekilde hazırlanmaları için olanaklar sağlıyor.