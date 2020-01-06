İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9743
  • EURO
    6,6826
  • ALTIN
    303.156
  • BIST100
    111561
Eğitim

Kartal AİHL'de Kış Etkinlikleri Başlıyor

Kartal Anadolu İmam Hatip lisesi sınav haftasından sonra kapısını kültürel ve sosyal alanlara açıyor. Akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel alandaki başarılarıyla da bilinen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ders yoğunluğunun azaldığı ve öğrencilerin öğrenmeyi içselleştirdiği ilk dönemin sonuna tekabül eden bu günlere Kış Etkinlikleri adını veriyor.

06.01.2020  17:17 - Güncelleme: 06.01.2020  17:17

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Meclisi tarafından hazırlanan festivalde birbirinden farklı etkinlikler yer alıyor. ‘Dört güne dört konuk’ sloganıyla birbirinden farklı isimlerin konuk olduğu söyleşiler, tiyatrolar, konserler, yarışmalar, kulüp etkinlikleri, stantlar, okul öğrencileri tarafından hazırlanan sergiler, ikramlar ve daha niceleri öğrencileri bekliyor.

Birçok imkanı içinde barındıran Kartal AİHL kulüp çalışmaları ve çeşitliliği ile öğrencilere çok zengin alternatifler sunuyor. Her kulüp kendi amacı doğrultusunda yaptığı çalışmalarla akademik ve sosyal alanda başarı sağlıyor. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü gerçekleşecek olan, kulüp etkinliklerinde etkileşimli kulüp tanıtımları ile sosyal ve kültürel alanda başarıyı görme imkanı sağlarken karar mekanizmalarına katılma hakkı da veriyor.

Kış etkinklikleri boyunca üç (3) ayrı sergi ve bir çok etkinlik teknoloji ve sanat konsepti ile okulun değişik mekanlarında ziyaretçilerini bekliyor.

Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız
Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız
İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız

İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız

AK Parti’ye geçmek istiyorlar
AK Parti’ye geçmek istiyorlar

AK Parti’ye geçmek istiyorlar

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır
Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.