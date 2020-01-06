Kartal AİHL'de Kış Etkinlikleri Başlıyor

06.01.2020 17:17 - Güncelleme: 06.01.2020 17:17

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Meclisi tarafından hazırlanan festivalde birbirinden farklı etkinlikler yer alıyor. ‘Dört güne dört konuk’ sloganıyla birbirinden farklı isimlerin konuk olduğu söyleşiler, tiyatrolar, konserler, yarışmalar, kulüp etkinlikleri, stantlar, okul öğrencileri tarafından hazırlanan sergiler, ikramlar ve daha niceleri öğrencileri bekliyor.

Birçok imkanı içinde barındıran Kartal AİHL kulüp çalışmaları ve çeşitliliği ile öğrencilere çok zengin alternatifler sunuyor. Her kulüp kendi amacı doğrultusunda yaptığı çalışmalarla akademik ve sosyal alanda başarı sağlıyor. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü gerçekleşecek olan, kulüp etkinliklerinde etkileşimli kulüp tanıtımları ile sosyal ve kültürel alanda başarıyı görme imkanı sağlarken karar mekanizmalarına katılma hakkı da veriyor.

Kış etkinklikleri boyunca üç (3) ayrı sergi ve bir çok etkinlik teknoloji ve sanat konsepti ile okulun değişik mekanlarında ziyaretçilerini bekliyor.