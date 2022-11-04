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Eğitim

Kasım ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman 1 hafta tatil olacak 2022?

Kasım ara tatili için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre Kasım ayında okullar 1 hafta ara tatile girecek. Buna göre okullar ne zaman tatil olacak? Kasım ara tatili ne zaman? İşte detaylar...

4 Kasım 2022 Cuma 14:37 - Güncelleme:
Kasım ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman 1 hafta tatil olacak 2022?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okulların ara tatil tarihleri belli oldu. Peki kasım ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman 1 hafta tatil olacak 2022? İşte okulların tatile gireceği ve açılacağı tarihler

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

Eylül ayının 12'sinde başlayan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı, 16.06.2023 tarihinde sona erecek.

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