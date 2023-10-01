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Eğitim

Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2023-2024 takvimi okullarda ara tatil tarihleri

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Öğrenciler 1 haftalık Kasım ara tatilinde hafta sonlarıyla birlikte 10 gün boyunca dinlenme fırsatı bulacaklar. Peki Kasım ara tatili ne zaman? İşte MEB 2023-2024 Eğitim/Öğretim takvimine göre okullarda ara tatil tarihleri

1 Ekim 2023 Pazar 10:35 - Güncelleme:
Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2023-2024 takvimi okullarda ara tatil tarihleri
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Ekim ayının gelmesiyle birlikte ilk ara tatil tarihi de merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış ve ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre Kasım ayında 1 haftalık ara tatil uygulanacak. Peki yeni eğitim yılında Kasım ara tatili ne zaman? İşte MEB 2023-2024 okullarda ara tatil tarihleri

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2023-2024 Eğitim döneminde okulların başlamasının ardından ara tatil tarihleri merak edilen konular arasında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. MEB 2023 - 2024 Eğitim Öğretim takvimiyle birlikte; Ara tatiller, yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihleri belli oldu.

Buna göre; İlk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulanacak. Milyonlarca öğrenci 1 haftalık Kasım ara tatilinin ardından okula başlayacak.

Kasım ara tatili, önceki ve sonraki hafta sonlarıyla birlikte toplamda 10 gün olacak.

Okullarda ikinci ara tatil ise 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl tatili 19 Ocak Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

2023-2024 Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak ve okullar kapanacak. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

MEB 2023-2024 TAKVİMİ OKULLARDA ARA TATİL TARİHLERİ

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