06 Kasım 2020 Cuma 17:04 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 17:04

Ara tatil ne zaman 2020? sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Uzaktan eğitim sürecinin ardından okullarda yüz yüze eğitim başladı. Bu kapsamda öğrenciler kasım ayı ara tatili için gün sayıyor. MEB 2020 2021 eğitim takvimine göre, birinci ara tatil, yarıyıl tatili ve ikinci ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre Kasım'da ara tatil var mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimi.

KASIM'DA ARA TATİL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 iş takvimini açıklarken Kasım tatili olarak da değerlendirilen sürece yönelik ara tatil tarihleri paylaştı. Buna göre Kasım'da ara tatil tarihi 16 - 20 Kasım 2020 olarak belirlendi. İşte yeni eğitim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ara tatil tarihleri...

ARA TATİL NE ZAMAN 2020?

Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim takvimini açıklarken, birinci ve ikinci dönemdeki ara tatil tarihlerini de duyurdu.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak.

Yarıyıl tatili 25 Ocak - 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman?

Birinci dönem ara tatilini 16-20 Kasım arasında yapcak olan öğrenciler birinci dönemin bitmesi sonrası 2 haftalık bir yarıyıl tatili yapacaklar. 25 Ocak 2021 Pazartesi başlayacak olan yarıyıl tatili 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci ara tatil Nisan’da

İkinci dönem ara tatili ise 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak. 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecek.