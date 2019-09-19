Kaymakam Adaylığı Sınavı'na başvurular başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular başladı.
- AA
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 19-25 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU İÇİN BU LİNKİ TIKLAYABİLİRSİNİZ
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-Kaymakamlık Kılavuzu'nda ulaşılabilecek.
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