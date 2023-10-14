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Eğitim

KDK'den YÖK'e formasyon tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), açıköğretim öğrencilerinin örgün öğretim öğrencileri gibi eğitim süresi içinde formasyon eğitimi alabilmesinin sağlanması yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) tavsiyede bulundu.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
KDK'den YÖK'e formasyon tavsiyesi
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KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir açıköğretim öğrencisi, açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerinin pedagojik formasyon eğitimini mezuniyetlerinden sonra alabilmesine ilişkin YÖK kararının eşitliğe aykırı olduğunu belirterek KDK'ye başvurdu.

Açıköğretim ile örgün öğretim öğrencilerinin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan başvurucu öğrenci, formasyon programının, örgün öğretim öğrencilerine verilen hak gibi açıköğretim programlarındaki öğrencilere de eğitim-öğretim süresi içinde verilmesini talep etti.

Başvuruyu değerlendiren KDK, açıköğretim öğrencilerine okulda devam ettikleri süre zarfında formasyon eğitimi verilmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

Kurumun kararında, yasalar önünde herkesin eşit olduğu belirtilerek, açıköğretim öğrencilerinin bazı haklardan yoksun bırakılmanın "hak sahibi öğrenciler bakımından geçerli bir sebep olarak kabul edilemeyeceği" ifade edildi.

Eğitim ve öğretimin planlayıcısı kurumlar tarafından, kapasite de göz önünde bulundurularak eğitim sürecinin tüm yönüyle planlanması gerektiğine işaret edilen kararda, "Yapılan değerlendirme neticesinde pedagojik formasyon eğitiminin açıköğretim öğrencilerinin kapsam dışında bırakılarak, yalnızca örgün öğretim öğrencileri tarafından lisans eğitimi sürecinde alınabilmesi durumunun, fırsat eşitliği ilkesine, hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

  • Kamu Denetçiliği
  • Eğitim Süresi

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