Kırıkkale yarın okullar tatil mi 9 Ocak Valilik MEB Kırıkkale kar tatili son dakika açıklaması

Kırıkkale’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Çarşamba günü Kırıkkale kar tatili haberleri ilde yaşayan vatandaşların merak konusu oldu. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği Kırıkkale kar tatili haberleri Valilik MEB açıklaması geldi mi? Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle birçok ilden kar tatili haberleri geliyor. Kar yağışının etkisi nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil ediliyor. Peki, 9 Ocak Çarşamba Kırıkkale yarın okullar tatil mi? Kırıkkale son dakika kar tatili açıklaması Valilik ve MEB tarafından geliyor. Kar tatili Kırıkkale ve hava durumlarıyla ilgili son gelişmelere sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Sivas'ta devam eden kar yağışının, 10-20 santimetre örtü bırakması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İç Anadolu'nun doğusunda halen devam eden kar yağışlarının Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Sivas çevrelerinde zaman zaman etkisini artıracağı öngörülüyor. Bölgede kar yağışının, çarşamba sabah saatlerine kadar devam edeceği ve 10-20 santimetre civarında örtü bırakacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Yağışların genellikle kar, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor. Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor.

KIRIKKALE’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kırıkkale kar tatiliyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ’DEN UYARI

İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da havanın yarın sabaha kadar kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle kar, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

- Bölgelere göre hava durumu

Marmara Bölgesi'nde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Ege'de de havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde de parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da ise havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

- Üç büyük kentte hava sıcaklığı

İstanbul'da hava sıcaklığının 3 derece olması beklenirken, havanın çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da -1 derece olacak havanın çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı olması bekleniyor.

İzmir'de ise havanın parçalı ve çok bulutlu, sıcaklığın 5 derece olacağı öngörülüyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yoğun kar yağışı beklenen bölgelerde çığ tehlikesi, buzlanma, ulaşımda aksamalar ve don; kuvvetli yağış uyarısı yapılan yerlerde ise ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KAR TATİLİ OLAN İLLER

Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü 9 ilde eğitime ara verildi.

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara 9 Ocak Çarşamba günü için ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, tipi ve çığ beklentisi nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitim yapılamayacağı bildirildi.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verildi.

Düzce'de de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Karaman'ın merkez, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerindeki okullarda eğitim verilmeyecek.

Bingöl'de de yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/m2), Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Çığ Tehlikesi, Buzlanma ve Don Olayı, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani Sel, Su Baskını, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani Sel, Su Baskını, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELI °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olmak üzere iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

IZMIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANISA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BURDUR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

HATAY °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKSARAY °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ANKARA °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, -1°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

ESKISEHIR °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin iç kesimlerinde kar şeklinde beklenen yağışların; öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Amasya ve Tokat ile Çorum'un doğu ilçelerinde yoğun kar (20-30 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyılarda kuvvetli (30-60 kg/m2), iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak ve Bitlis çevreleri ile Erzurum, Tunceli, Malatya ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 7°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneybatısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/m2), diğer yerlerde yoğun kar (20-40 cm.) şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SIIRT °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bek