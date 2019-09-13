Kırtasiye ödeneği 2019 ne kadar? Öğretmenlerin kırtasiye ücretleri ne zaman yatacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine ilişkin olarak, tüm il milli eğitim müdürlüklerine resmi yazı gönderdi ve ödeme yapılacak tarih belli oldu. 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam gerçekleştirildi. Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği bu dönem 1.180 TL olarak ödenecek. Kırtasiye ödeneği hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

KIRTASİYE ÖDENEĞİ 2019 NE KADAR?

Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştır.

Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir.

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine bu dönem 1.180 TL olarak ödenecek.

ÖĞRETMENLERİN KIRTASİYE ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine ilişkin olarak, tüm il milli eğitim müdürlüklerine resmi yazı gönderdi.

3 Eylül 2019 tarihli resmi yazıya göre, öğretim yılına hazırlık ödeneği, fiilen öğretmenlik yapanlara 9 Eylül 2019 tarihinden itibaren ödenmeye başladı.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NEDİR?

Öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda bir kere (okulların açıldığı eylül ayı içerisinde) öğretmenlere eğitim – öğretim yılı için verilen yardıma 'hazırlık ödeneği' yada 'eğitim ödeneği' deniyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 32. Maddesine göre bu ödenek “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Bu ödenekten yukarıda sayılanların dışında kalan eğitim emekçileri ( hizmetli, memur) yararlanamamaktadır.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ NASIL OLACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)