Kırtasiye yardımı başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yılda bir kez olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere eğitim için ödeme yapılıyor. Peki Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? İşte E-Devlet Kırtasiye yardımı başvuru ekranı

KIRTASİYE YARDIMI KİMLERE VERİLİR?



Kırtasiye yardımı, hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olan dar gelirli ailelere verilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra kırtasiye yardımı ödemesi alabilecekler.

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 01.09.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" bölümünden yapılabilecek.

İhtiyaç sahibi aileler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Kırtasiye yardımı başvurusu için gereken şartların yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

- Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

- Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi

- Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK'dan alınan belge

- Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği

- Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi

- Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi

- Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi

- Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi