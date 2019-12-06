Kız çocukları başarıyı perçinleyecek

Analizde Türkiye’nin PISA’da 2006’dan bu yana tüm alanlarda genel bir artış seyri gösterdiğine, sadece 2015’te ciddi bir kırılma yaşandığına dikkat çekildi.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Analizde, Türkiye’nin 6’ncı kez katıldığı PISA araştırmasının 2018 sonuçlarında, matematik (454) ve fen (468) ortalama puanını tüm yılların üzerine taşıdığı, ayrıca 2015’le kıyaslandığında bu alanlarda en yüksek artış yaşayan ülke olduğu anımsatıldı. Eğitimde eşitlik ve adalet göstergelerinden birisinin de cinsiyetlerin performanslarındaki farklılık düzeyleri olduğuna dikkat çekilen analizde yazısında, “Türkiye son yıllarda cinsiyet eşitliği noktasında oldukça pozitif bir ivme yakalamıştır. Bu ivme PISA 2018’de de kendisini göstermiş ve dahası kız çocuklarının lehine bir sonuçla karşılaşılmıştır. Matematik haricinde fen ve okuma alanlarında, kız öğrencilerin performansı erkek öğrencilere göre yüksektir. Bu da Türkiye’de kız çocuklarına yönelik yapılan politikaların olumlu yansımalarını göstermektedir” denildi.