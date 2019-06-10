26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7789
  • 6,5393
  • 246.705
  • 94.240
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

YÖK: KKTC'deki üniversitelerin diploma denkliğinde yeni bir düzenleme bulunmuyor

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrencilerin diploma denkliğinde yeni bir düzenleme ya da uygulama bulunmadığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, 2011'de yürürlüğe giren anlaşma gereği, ÖSYM tarafından KKTC'deki üniversitelere yerleşen öğrencilerin diplomalarının, denklik işlemine tabi olmaksızın YÖK tarafından doğrudan tanındığı hatırlatıldı.

Anlaşma gereği KKTC'deki üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yerleştiği üniversiteler ve programdan mezun olanların dışında kalan bütün diploma sahiplerinin (yatay geçiş yoluyla program ve/veya üniversite değişikliği yapanlar dahil) denklik sürecine tabi tutulduğu ifade edilen bilgilendirmede, denklik işleminin diplomaların ÖSYM ile yerleşenlerden farklı usul ve esaslar ile değerlendirilmeleri anlamına geldiği kaydedildi.

- "ÖĞRENCİLERİMİZİN ENDİŞEYE KAPILMALARI İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK"

Bilgilendirmede, özellikle bazı ülkelerdeki üniversitelere girip oradan KKTC'deki üniversitelere yatay geçiş yapan öğrencilerin, ÖSYM sınavı ile yerleşmiş gibi YÖK'ün YÖKSİS sisteminden e-öğrenci ve e-mezun belgesi aldığının tespit edildiği, bu işlemleri yapan üniversitelerin de uyarıldığı aktarıldı.

Sadece iki ülke arasında yapılan anlaşmaya aykırı olan az sayıdaki kişiyi ilgilendiren bu işlemlerin, geçmişe cari olmamasına da dikkat edilerek durdurulduğu vurgulanan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeler dışında farklı ülkelerdeki üniversitelere yerleşip KKTC'ye yatay geçiş yapan öğrencilerin ikili anlaşma gereği denklik işlemine tabi tutulması gerekmekte olup bu durum ÖSYM kanalı ile KKTC'deki yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsamamaktadır. Bu öğrencilerimizin endişeye kapılmaları için hiçbir sebep yoktur. KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrencilerin diploma denkliğinde yeni bir düzenleme ya da uygulama bulunmuyor."

İzlanda´da Milli Takımımıza büyük saygısızlık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti'den yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklaması

Antalya'da tek motorlu uçak düştü: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da tek motorlu uçak düştü: Ölü ve yaralılar var

Türkiye'den Rumların skandal kararına tepki

Türkiye'den Rumların skandal kararına tepki

Mali'de kanlı saldırı: 100 ölü

Mali'de kanlı saldırı: 100 ölü

Yunanistan'ın endişesi: Türkiye varlığını sağlamlaştırıyor

Yunanistan'ın endişesi: Türkiye varlığını sağlamlaştırıyor

'Bize savaş açan bir ülke savaşı bitiren taraf olmayacak'

'Bize savaş açan bir ülke savaşı bitiren taraf olmayacak'

Görüntüler incelemeye alındı, İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Görüntüler incelemeye alındı, İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Kadın avukatın zor anları! Arbede çıktı jandarma geldi

Kadın avukatın zor anları! Arbede çıktı jandarma geldi
 

POPÜLER HABERLER

İzlanda´da Milli Takımımıza büyük saygısızlık

İzlanda´da Milli Takımımıza büyük saygısızlık

Ve ortaya çıktı!

Ve ortaya çıktı!

Çalışanlarına en çok maaş veren şirket hangisi?

Çalışanlarına en çok maaş veren şirket hangisi?

İşte Japonların gizli silahları

İşte Japonların gizli silahları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA