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Eğitim

Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında güz döneminde uzaktan eğitimle akademik yıla başlayacak.

10 Eylül 2020 Perşembe 20:43 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 20:43
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KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tıp Fakültesi intörn grubu dışındaki tüm bölümlerde eğitimin on-line olarak yapılacağını duyurdu.

Hülagü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrencilerimiz. Bugünkü senato toplantımızda ülkemizde ve dünyadaki Kovid-19 pandemisi ile ilgili gelişmeler, Sağlık Bakanlığının YÖK'e yapmış olduğu uyarılar da dikkate alınarak Tıp Fakültesi intörn grubu dışındaki tüm bölümlerinde güz eğitim döneminin on-line olarak devamına karar verildi. Bu kararımız sizlerin, ailelerinizin ve bizlerin sağlığı için hayati önem arz etmektedir. Olumlu gelişmeler olduğunda senatomuz yeni kararlar alacaktır. Kararın hepimize hayırlı olmasını diliyorum."

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