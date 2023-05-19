Kosova'da ''Balkanlar'da Türkler ve Türkçe Kongresi'' başladı: Türkçeyle beş asırlık geçmişimizi öğreniyoruz

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle düzenlenen kongrenin açılışına, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ile Enis Kervan, Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı İsa Memishi'nin yanı sıra ülkede görevli Türk kurum temsilcileri ile bölge ülkelerden gelen davetliler katıldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, açılışta yaptığı konuşmada, Türk dilinin korunması ve yaşatılması için TİKA olarak faaliyette bulundukları 62 ülkede 500'den fazla proje hayata geçirdiklerini söyledi.

Türk kimliğinin bu bölgede var olmasının, Türk dilinin yaşatılmasıyla doğru orantılı olduğuna dikkati çeken Çevik, şöyle devam etti:



"Nesilden nesile aktarılan kültürel öğeler, var olan kültürel değerler, Türkiye'nin Balkanlar'la yakın olan ilişkilerinin ne kadar derin olduğunu göstermektedir. Balkanlar'da mevcut olan mimari eserlere baktığımız zaman Türklerin, Türk toplumunun bu coğrafyada yaşadığının en önemli göstergesi olduğunu görüyoruz. Türk musikisinin, Balkanlar ile Türkiye arasındaki iletişimde çok önemli bir estetik köprü olduğunu vurgulamak isterim. Bugün bu iletişim daha canlı olarak devam etmektedir."

Dekan Yardımcısı İsa Memishi konuşmasında, Kosova'da Türkçe eğitiminin büyük bir geleneğe sahip olduğunu vurguladı.

Memishi, "Arnavutlar arasında Türkçe öğrenmek, sadece Türkçe öğrenmek anlamına gelmiyor, aynı zamanda beş asırlık geçmişimizi de öğreniyoruz. Bu nedenle gerek Türk Dili Bölümü'nde gerekse Şarkiyat Bölümü'ndeki tüm çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Fakülte ve üniversite olarak bu çalışmaların daha da derinleştirilmesi ve böylece 20. yüzyıldan önce olduğu gibi siyasi müdahaleler olmadan 5 asırlık dönemi objektif biçimde tanımamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Angılı ise TİKA'nın Türkiye ile Kosova arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesinde oynadığı role dikkati çekerken, "Huzurlarınızda TİKA'mıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sadece bu kongre değil, Kosova'nın hangi köşesine gitmişsem mutlaka elinin değdiğini gördüm." dedi.

Törende KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ergin Jable de birer konuşma yaptı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Hasan Priştina Üniversitesi bünyesindeki Türkoloji Bölümü'nün kuruluşunun 35. yılı dolayısıyla düzenlenen kongre 21 Mayıs'a kadar sürecek. Kongrede, Balkanlar'da Türk coğrafyası, Türk dernekleri, Türk mimari eserleri, Türk vakıfları, Türkçe eğitim, Türk edebiyatı, Türk dili ve Türk halk bilimi gibi konular ele alınacak.