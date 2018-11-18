KPSS 2018 önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM sınav takvimi KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi 2018 KPSS önlisans sonuçları bu hafta açıklanacak mı? KPSS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2018 KPSS önlisans tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. ÖSYM sınav takviminin içerisinde 2018 KPSS bölümünde 4 Kasım'da düzenlenen önlisans sonuçları, ne zaman açıklanacağı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sayfalarından olan ÖSYM sınav takvimi içerisinde KPSS'ye dair başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sınav sonuçları tarihleri bulunmaktadır. KPSS önlisans başvuruları, 28 Ağustos'da başladı, 12 Eylül 2018 tarihinde sona erdi. KPSS sınavı, 4 Kasım 2018 tarihinde saat 10:15'te gerçekleştirildi. KPSS önlisans soruları ve cevapları, ÖSYM ana sayfasında erişime açıldı. KPSS 2018 önlisans sınav sonuçları, 29 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. KPSS önlisans sınav sonuçları 29 Kasım'da saat kaçta açıklanacak sorusuna kurumdan resmi açıklama gelmedi. ÖSYM KPSS 2018 önlisans sınav sonuçları ile ilgili yeni gelişmeler star.com.tr'de.

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans düzeyinin sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) ön lisans mezunu vatandaşlara yönelik düzenlediği sınav, 4 Kasım'da tamamlanmış ve yüz binlerce vatandaş, memur olabilmek için sınavda ter dökmüştü. Geçtiğimiz 4 Kasım'da uygulanan, genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 sorunun yer aldığı KPSS ön lisans düzeyinin sonuçları, sınava katılım sağlayan kişilerin bir numaralı gündem maddesi oldu. Söz konusu sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. KPSS ön lisans sonuçları ile ilgili ÖSYM'den beklenen açıklama geldi.

KPSS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU



Ön lisans mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunanlara yönelik 4 Kasım'da düzenlenen düzenlenen sınavın sonuçları, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden 29 Kasım 2018’de adayların erişimine açılacak. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KPSS Sınav Sonuçları ÖSYM'ninn Sonuç açıklama sistemi https://sonuc.osym.gov.tr adresinden olacaktır. ÖSYM'nin son yıllarda ki Sınav Açıklama rekorlarından sonra bu yıl da KPSS sınavlarında bir rekor veya hızlı bir açıklama bekleniyor.



KPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?



KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

DBHT SINAVI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, KPSS’ye ve 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. SINAVLARDA UYGULANACAK

TESTLER



Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Sınavın süresi 130 dakika olacaktır. Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. DHBT, 9 Aralık 2018 tarihinde tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.



KAMUYA İŞÇİ ALIMI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ



"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi mesleklere ilişkin iş gücü taleplerinin "kariyer meslek" olarak nitelendirildiği yönetmeliğe göre, kariyer mesleklerde işçi talepleri ulusal düzeyde verilecek. Diğer işçi taleplerinin ise hangi düzeyde karşılanacağı kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek.



Kamu kurum ve kuruluşları, işçi taleplerini işçi alımını yapacakları yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verecek ancak aynı anda birden fazla ilde işçi alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşları, işçi taleplerini bölge veya merkez teşkilatının bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verecek.



Sınava tabi talepler, önlisans ve lisans düzeylerinden yalnızca birinden yapılacak.



Kamu kurum ve kuruluşları, işçi alımı yapacakları meslek veya pozisyona ilişkin 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla üst yaş sınırı belirleyebilecek. İşçi alım talebinin ilanından itibaren adaylara tanınan 10 günlük başvuru süresi 5 güne indirilecek.



Kamu kurum ve kuruluşlarının önlisans ve lisans düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla, aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi talepleri EKPSS puanıyla; ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyinde istihdam edilecek işçilerle, temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalıştırılacak işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenecek. Kura çekimi, talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılacak. Adaylar, istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.



Kurum tarafından oluşturulan KPSS/EKPSS’ye tabi aday listeleri, açık iş sayısının üç katından dört katına çıkarılacak.



Kurum tarafından oluşturulan listeler, son başvuru tarihini izleyen günden itibaren iki iş günü içinde sınav yapmak ve/veya kura çekmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecek.



Kamu kurum veya kuruluşlarının yaptığı sınava, İŞKUR tarafından gönderilenlerden, açık iş sayısının altında katılım olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine, başvuru yaptığı halde gönderilen listelere giremeyen en yüksek puanlı kişiden başlanmak suretiyle, İŞKUR tarafından kalan açık iş sayısının dört katını tamamlayacak şekilde yeni bir liste gönderilecek.



Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacak. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.



Kamu kurum ve kuruluşları, işe yerleştireceği kişileri İŞKUR tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirleyecek. Sınav, yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılacak.



İşe alım süreci, kamu kurum ve kuruluşlarınca İŞKUR tarafından gönderilen listelerin ulaşmasını müteakip 20 gün içinde tamamlanacak.



İŞKUR tarafından bundan önce ilanı yayımlanan işçi alımlarında ilanın yayım tarihinde yürürlükte bulunan hükümler, henüz ilanı yayımlanmayan yeni işçi alımlarında ise söz konusu Yönetmelik değişikliği hükümleri uygulanacak.

KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından puanlar açıklandıktan sonra KPSS önlisans tercih kılavuzu, kurum tarafından belirlenen tarihler (resmi tarih açıklaması yapılmadı) arasında yayımlanacaktır. Tercih kılavuzu, ÖSYM döküman sayfasında yayımlanıyor.