KPSS tercih başvuru işlemleri son gün ne zaman ÖSYM KPSS 2018/2 tercih robotu ve kılavuzu

KPSS 2018/2 tercih robotu ve kılavuz bilgileri yayınlandı. KPSS tercih işlemleri nasıl yapılıyor? 2018/2 KPSS tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercihleri için son başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman sona eriyor? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. KPSS 2018/2 tercih robotu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. 11 Aralık tarihinde başlayan ve 20 Aralık tarihine kadar devam edecek olan KPSS 2018/2 tercih işlemleri, kılavuz bilgilerinden yararlanılarak gerçekleştirilecek. ÖSYM, KPSS tercih tarihlerini duyurması ile birlikte adayların heyecanı da arttı. KPSS tercih kılavuzu üzerinde yer alan alanlar ve kontenjanlar ışığında memur adayları KPSS tercihleri yapacak ve istedikleri alanlara yerleşmeyi bekleyecek. ÖSYM'nin KPSS 2018/2 tercih işlemleri için kullanılacak olan tercih robotu ve detaylı bilgiler star.com.tr'de.

KPSS 2018/2 TERCİH ROBOTU



KPSS 2018/2 tercih robotu, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanması bekleniyor. 2017/2 döneminin tercih robotunu hizmete açık tutan Devlet Personel Başkanlığının (DPB), 2018/2 tercih robotunu yayımlayıp yayımlamayacağı konusunda henüz bir bilgi yer almıyor.



KPSS tercihleri, 11 Aralık 2018 tarihinde başlarken ÖSYM, KPSS Ortaöğretim Önlisans Lisans tercih başvurularının ne zaman sona ereceğini açıkladı. 2018/2 KPSS tercih kılavuzu içerisindeki uyarılar üzerinden devlet memurluğu olmak isteyen adaylar başvurularını yapmaya, güncellemeye devam ediyor. Sınav merkezi tarafından yayımlanan kılavuzdaki önemli maddeler haber içeriğinde.

TERCİH YAPARKEN DİKKAT!



Tercihten önce adayların dikkat etmesi gereken bir konu var. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genel bilgiler sayfasında devlet memurluğu için aday olacaklara ‘özel koşullar’ bölümünün muhakkak incelenmesi gerektiğini ve ona göre başvurularının yapılması gerektiğini açıkladı. Ayrıca yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.



YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?



Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

ÖSYM'DEN KPSS TERCİHLERİ AÇIKLAMASI



Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adayların ilgili kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar tercihlerini 11-20 Aralık 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.



İnternetten tercih gönderme işlemleri 20 Aralık 2018 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.



Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Kılavuzda yer alan Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının, Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.



Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na dair açıklamalarda bulundu. 11 Aralık 2018 tarihinde başlayan başvuruların ne zaman sona ereceğini açıkladı.



ÖSYM tercih kılavuzu üzerinden başvurular yapılmaya devam ederken, sınav merkezi başvuruların 20 Aralık 2018 tarihinde saat 23:59'da sona ereceğini açıkladı.



KPSS tercih sonuçları, 20 Aralık'da başvurular sona ermesiyle birlikte 15'inci gün açıklanması bekleniliyor. Geçmiş tercih başvurularına dair sonuçların yayınlanma tarihi baz alınarak, başvuru sonuçların 4 Ocak 2019 tarihinde açıklanabilir.

KPSS başvuruları genel şartları nelerdir?



Türk vatandaşı olmak.(5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart

sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara

başvuramazlar.)

18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş

olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet

memurluklarına atanabilirler.Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış

olması gerekmektedir.)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;



Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.



Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;



Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan

veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,

Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını

taşımak.(Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya

durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi

görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık

kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)



Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı

yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların

incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.