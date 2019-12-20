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Eğitim

KPSS 2019/2 tercih sonucu sorgulama ekranı: KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri kabul edilen KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS 2019/2 tercih sonucu sorgulama ekranı sıkça ziyaret ediliyor. KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. KPSS adayları, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. KPSS 2019/2 tercih sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde..

20.12.2019  14:11 - Güncelleme: 20.12.2019  14:11
KPSS 2019/2 tercih sonucu sorgulama ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı da araştırılıyor. 3 Aralık'ta başlayan KPSS-2019/2 tercihleri 12 Aralık saat 23.59'da sona erdi. KPSS adayları, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabiliyorlar. KPSS 2019/2 tercih sonuçlarına dair tüm detaylar haberimizde.. 
 
KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? 
KPSS-2019/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
 
03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
 

 
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
 
 

KPSS 2019/2 TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

 
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edinecekler. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler.
 
 

 
YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
 
4.3 Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
 
4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
 
4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

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