KPSS 2019/7 tercihleri nasıl yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu yayınlandı!

Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu yayınlandı. KPSS 2019/7 tercihleri nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak olan Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için tercihler alınmaya başladı. ÖSYM tarafından alınan KPSS 2019/7 tercihleri 13-19 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodları ve mezuniyet durumuna göre tercihlerini yapabilecekler. KPSS 2019/7 tercihlerine dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KPSS 2019/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59’da son bulacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamada “Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.” denildi.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.