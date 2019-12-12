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KPSS 2019/7 tercihleri nasıl yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu yayınlandı!

KPSS 2019/7 tercihleri nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı tüm adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nın 2019/7 tercih kılavuzu içerisinde Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans alanlarında yapılacak olan personel alımı ve sayısı yer aldı. Hemşire, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri gibi alanlarda alım yapacak olan Sağlık Bakanlığı, 2019/7 tercih kılavuzu ile bu alımlarda aranan nitelikleri yayımladı. Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/7 tercihlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

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Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu yayınlandı. KPSS 2019/7 tercihleri nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak olan Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için tercihler alınmaya başladı. ÖSYM tarafından alınan KPSS 2019/7 tercihleri 13-19 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodları ve mezuniyet durumuna göre tercihlerini yapabilecekler. KPSS 2019/7 tercihlerine dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 

ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 
KPSS 2019/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? 
Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59’da son bulacak. 
 

 
ÖSYM’den yapılan açıklamada “Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.” denildi.
 

SAĞLIK BAKANLIĞI 2019/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir. 
 

 
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA 
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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