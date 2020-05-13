KPSS 2020 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS başvuru tarihleri 2020 ÖSYM sınav takvimi

13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:43 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:43

KPSS başvuru tarihleri 2020 KPSS lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim sınavlarına girecek olan adaylar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavlara hazılanmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini de kaçırmamak için ÖSYM sınav takviminden KPSS 2020 başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. KPSS başvuru tarihleri son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre KPSS 2020 başvuruları alınıp ve yine belirlenen tarihlerde sınavlar yapılacak.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM sınav takvimi içerisinde bu tarihlerde duyurulacak. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimi sadece sınavın yapılacağı tarihleri içeriyor. KPSS başvuru tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama henüz yapılmadı. Ancak 15 Mayıs'ta KPSS sınavı ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

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KPSS SINAVI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS sınavlarına girmek isteyen adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Aday İşlemleri sisteminde kayıtlı, güncel fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunan adaylar başvurularını internet üzerinden tamamlayabilirler. ÖSYM sisteminde fotoğrafın süresi dolmuştur uyarısı alan adaylar Sınav Koordinatörlüklerinden fotoğraflarını güncelleyebilirler.

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.