KPSS 2020 ne zaman? Ön lisans ve orta öğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, 2 yılda bir düzenlenen KPSS lise ve ön lisans sınavı tarihini şimdiden merak ediyorlar. Ön lisans ve orta öğretim mezunu adaylar, KPSS başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Sınav takvimini ve KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. KPSS 2020'ye dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KPSS 2020 NE ZAMAN?

Ön lisans ve orta öğretim KPSS başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Sınav takvimini ve KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak.

ÖNLİSANS VE LİSE KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KPSS sınav başvurularına yönelik bilgiler henüz belli olmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri şu şekilde yapılmıştı;

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecekler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklar. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyecekler.

KPSS’YE KİMLER KATILABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.

KPSS LİSANS SINAVI NEDİR?

Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.