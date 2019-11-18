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KPSS 2020 sınav takvimi belli oldu! KPSS lisans, ön lisans sınav tarihleri ne?

KPSS 2020 sınav takvimi belli oldu. KPSS lisans, ön lisans sınav tarihleri ne? sorularının yanıtları tüm memur olmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, 2 yılda bir gerçekleştirilen KPSS lise ve ön lisans sınavı tarihini şimdiden merak ediyorlar. Ön lisans ve orta öğretim mezunu adaylar, KPSS başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Sınav takvimini ve KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıkladı. 2020 KPSS sınav takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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KPSS lisans, ön lisans sınav tarihleri ne? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. KPSS 2020 sınav takvimi belli oldu.  Kamuda memur olmak isteyen adaylar, 2 yılda bir düzenlenen KPSS'ye yoğun ilgi gösteriyorlar. KPSS'ye girmek isteyen vatandaşlar KPSS başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler. KPSS 2020 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Ön lisans ve orta öğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu. KPSS 2020 sınav takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

KPSS 2020 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! 
2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) tarihi 19.07.2020 olarak, 
 
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 25.07.2020 olarak, 
 
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 26.07.2020 olarak, 
 
2020-KPSS Ön Lisans 18.10.2020 olarak, 
 
2020-KPSS Ortaöğretim 08.11.2020 olarak, 
 
2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 22.11.2020 olarak açıklandı. 
 
 
 
 
KPSS’YE KİMLER KATILABİLİR?
Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.
 
KPSS LİSANS SINAVI NEDİR?
Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.
 

 
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
 
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Sosyal medyadaki provokatörün yeni görüntüleri ortaya çıktı

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