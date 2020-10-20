20 Ekim 2020 Salı 13:09 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 13:09

KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarını duyurdu. Geçtiğimiz hafta KPSS 2020/13 tercih kılavuzu üzerinden tamamlanan KPSS 2022/13 tercih sonuçları haberimizde yer alıyor. ÖSYM KGM yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve tercih kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

KPSS 2020/13 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılan duyuru şöyle:

KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2020 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS 2020/13 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS 2020/13 tercih kılavuzunda; Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar, Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar ve Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler yer almaktadır.

KPSS 2020/13 TERCİH SONUÇLARININ DUYURULMASI VE BAŞVURU

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

KPSS 2020/13 ATAMALAR NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmet sözleşmesi hazırlanmak suretiyle doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.