KPSS 2021/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

6 Ocak 2022 Perşembe 13:39 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 13:39

KPSS 2021/2 tercih sürecinin sona ermesinin ardından memur olma hayaliyle tercih yapan binlerce adayın bekleyişi devam ediyor. Aralık ayının 22-29 tarihleri arasında Kamu Personel Seçme Sınavı merkezi atama tercihleri alınan adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. Geçtiğimiz sene tercihlerin alındığı tarihten 1 hafta sonra sonuçlar açıklanmıştı. Buna göre KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS 2021/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için 22.12.2021 tarihinde başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) aday tercihleri, 29.12.2021 tarihinde sona erdi.

KPSS tercih sonuçları henüz belli olmadı.

KPSS 2021/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için tercihleri 29.12.2021 tarihinde sona erdi. Geçen yıl tercihler Ocak ayının 7'sinde alınmış, sonuçlar ise 14'ünde açıklanmıştı.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde sona eren KPSS-2021/2 tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS puanlarının değerlendirileceği tercih işlemlerinde, adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecek.

2021/2 MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM'den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.