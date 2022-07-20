KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş KPSS yerleştirme sonuçları

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. Memur olmak isteyen adayların, açılan kadrolara atanmak için tercih yaptıkları KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Adaylar, KPSS yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. İşte KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS-2022/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar, KPSS yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

ÖSYM GIRIŞ KPSS YERLEŞTIRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 30 Haziran- 7 Temmuz arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları, http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.