İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2022 Çarşamba / 21 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5899
  • EURO
    18,033
  • ALTIN
    967.377
  • BIST100
    2513.57
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş KPSS yerleştirme sonuçları
Eğitim

KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş KPSS yerleştirme sonuçları

KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekley,ş sona erdi. ÖSYM tarafından Haziran'ın 30'u ve Temmuz'un 7'si tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, KPSS yerleştirme sonuçlarına; https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. İşte ÖSYM giriş KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
ABONE OL

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. Memur olmak isteyen adayların, açılan kadrolara atanmak için tercih yaptıkları KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Adaylar, KPSS yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. İşte KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS-2022/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar, KPSS yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

ÖSYM GIRIŞ KPSS YERLEŞTIRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 30 Haziran- 7 Temmuz arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları, http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.