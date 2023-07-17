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Eğitim

KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!

KPSS-2023/1 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemi 13 Temmuz'da sona erdi. Adaylar, 6-13 Temmuz tarihleri arasında online olarak yapılan KPSS 2023/1 tercihlerinin ardından ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih

17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:36 - Güncelleme:
KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!
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KPSS 2023/1 ne zaman açıklanacak? sorusu, yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar tarafından gündeme geldi. ÖSYM'nin KPSS tercihleri sonrasında değerlendirme süreci başladı. KPSS 2023/1 tercih sonuçları ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açılacak. Peki KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS 2023/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2023/1 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ilan edilmedi. Bir önceki tercihlerin değerlendirilme süresi göz önünde bulundurulduğunda KPSS tercih sonuçlarının 19 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

KPSS 2023/1 tercih sonuçları ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açılacak. Adaylar, AÖYM Aday İşlemleri menüsünden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecekler.

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