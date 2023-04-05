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Eğitim

KPSS 2023/4 ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı KPSS-2023/4 tercih sonuçları sorgulama

KPSS-2023/4 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere; 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alacak. Bu kapsamda KPSS 2023/4 tercih başvuruları 24-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Peki KPSS 2023/4 ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı KPSS-2023/4 tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte KPSS-2023/4 tercih sonuçları sorgulama sayfası

5 Nisan 2023 Çarşamba 14:40 - Güncelleme:
KPSS 2023/4 ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı KPSS-2023/4 tercih sonuçları sorgulama
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Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler KPSS 2023/4 tercih sonuçlarına çevrildi. MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları, başvuruda bulunan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Adaylar, KPSS-2023/4 tercih sonuçlarIna ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Buna göre KPSS 2023/4 ne zaman açıklanır? İşte Milli Eğitim Bakanlığı KPSS-2023/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2023/4 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

MEB 5 Bin Personel Alımı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllarda yapılan tercihler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının Nisan ay içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

Değerlendirmeler tamamlandığı zaman ÖSYM'nin internet adresinden tercih yerleştirme sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

KPSS-2023/4 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM açıklaması KPSS-2023/4 tercih sonuçlarını adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

MEB tarafından ilgili kanun gereğince merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek.

  • KPSS 2023/4
  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • KPSS-2023/4 tercih sonuçları
  • ÖSYM

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