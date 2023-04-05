KPSS 2023/4 ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı KPSS-2023/4 tercih sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler KPSS 2023/4 tercih sonuçlarına çevrildi. MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları, başvuruda bulunan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Adaylar, KPSS-2023/4 tercih sonuçlarIna ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Buna göre KPSS 2023/4 ne zaman açıklanır? İşte Milli Eğitim Bakanlığı KPSS-2023/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2023/4 NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

MEB 5 Bin Personel Alımı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllarda yapılan tercihler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının Nisan ay içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

Değerlendirmeler tamamlandığı zaman ÖSYM'nin internet adresinden tercih yerleştirme sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

KPSS-2023/4 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN



ÖSYM açıklaması KPSS-2023/4 tercih sonuçlarını adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

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MEB tarafından ilgili kanun gereğince merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek.