KPSS A grubu nedir? KPSS A grubu dersleri

09 Eylül 2020 Çarşamba 16:50 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:50

Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından KPSS Alan bilgisi sınavları araştırılmaya başlandı. 12-13 Eylül'de uygulanacak olan Alan Bilgisi 1, 2, 3 oturumlarına girecek olan adaylar için KPSS A grubu ve KPSS A grubu dersleri hakkında detaylar haberimizde yer alıyor..

KPSS Lisans kadroları ile ilgili araştırmalar hızlandı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS lisans başvurularını tamamlayan adaylar 12-13 Eylül'de Alan Bilgisi sınavlatrına girecekler. Bu kapsamda KPSS A grubu ve KPSS B grubu adaylar tarafından merak ediliyor. Haberimizde KPSS A grubu hakkında bilgilere yer verdik.

KPSS A GRUBU NEDİR?

A Grubu kadrolar kariyer kadroları olarak da bilinir. (Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb. gibi) Bu kariyer kadrolarını seçebilmek için kurumların alım yapacakları unvan için belirledikleri KPSS puanını aldıktan sonra kurumların kendi açmış olduğu sınavlara ve mülakatlara (yazılı ve sözlü) girmek gerekmektedir. Yine kurumlar tarafından yapılan yeterlilik sınavlarında başarı gösterilmesi üzerine asıl ünvana atama yapılır.

KPSS A Grubu sınavına girecek olan tüm adayların KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavına girmeleri gerekir. Çünkü Kamu Personeli Seçme Sınavı, A Grubu kadrolara atanacaklar için, kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecek kişileri belirlemek amacıyla kullanılacak puanları sağlar.

A Grubu kadroları diğerlerinden ayıran en büyük fark en az 3 yıllık bir yeterlilik sürecinin olmasıdır. Bu süreçte memurun yetiştirilmesi ve mesleğin gerektirdiği niteliklerin kazandırılması hedeflenir. Buna göre, bir kariyer mesleği kazanan kişi önce yardımcı olarak atanır, kurumun farklı birimlerinde görev alarak kurumun işleyişini öğrenir. 3'üncü yılın sonunda sunmak üzere tez hazırlarlar ve 3 yılın sonunda kurum içinde yazılı ve sözlü sınav ya da yalnızca sözlü sınav yapılır. Yeterlilik süreci sonucunda başarılı olanların stajyer, aday, yardımcı gibi unvanları kaldırılır, Uzman Yardımcısı Uzman, Müfettiş Yardımcısı ise Müfettiş olarak görevine devam eder. Başka bir ifadeyle 3 yıl sonunda alanlarında Uzman unvanına sahip olma şansları vardır.

KPSS A grubu puanlarının geçerlilik süresi 2 yıl olarak kabul edilmiştir.

KPSS A GRUBU DERSLERİ

Sınavda Uygulanacak Testler

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)

İşletme

Muhasebe

İstatistik

Hukuk

Kamu Yönetimi

İktisat

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

2020 KPSS Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül'de uygulanacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 12 Eylül 2020, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 13 Eylül 2020, Saat: 10.15

Adayların Ağırlıklı standart puanları kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları,adayları, KPSS A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2020-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınavlarının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45