İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1675
  • EURO
    47,9842
  • ALTIN
    4696.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • KPSS A Grubu sınav giriş belgesi erişime açıldı
Eğitim

KPSS A Grubu sınav giriş belgesi erişime açıldı

ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu alan bilgisi oturumlarına katılacak adaylar için sınava giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
KPSS A Grubu sınav giriş belgesi erişime açıldı
ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu alan bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Eylül'deki 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 14 Eylül'deki 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

  • ÖSYM sınav belgesi
  • A Grubu sınavı
  • 2025 KPSS

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.