KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı yarın yapılacak

AA 31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:20 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:20

Saat 10.15'te başlayacak Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek.

Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri Sınavında ise çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 100 dakika verilecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

- SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak. Ayrıca buralar dezenfekte edilecek.



Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Ayrıca, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.