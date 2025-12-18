İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7403
  • EURO
    50,2071
  • ALTIN
    5940.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • KPSS adayları dikkat: Güncel branş sıralamaları yayınlandı
Eğitim

KPSS adayları dikkat: Güncel branş sıralamaları yayınlandı

ÖSYM, 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına ait branş bazında sıralamaları güncelledi.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
KPSS adayları dikkat: Güncel branş sıralamaları yayınlandı
ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2024-KPSS Lisans, 2024-KPSS Ön Lisans ve 2024-KPSS Ortaöğretim) branş bazında sıralamaları güncellendi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, sınavlara katılan adayların, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenerek, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.