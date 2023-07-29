İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2023 Cumartesi / 12 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8793
  • EURO
    29,6611
  • ALTIN
    1693.14
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı
Eğitim

KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu yapıldı.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 13:03 - Güncelleme:
KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı
ABONE OL

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları için adaylara 150 dakika süre verildi. Sabah oturumunda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu.

KPSS alan bilgisi birinci oturumu, 30 il, 35 sınav merkezinde yapıldı. Oturumlara toplam 183 bin 252 aday başvurdu. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanıldı.

Emniyet görevlisi dahil 23 bin 851 kişi sınavlarda görev yaptı.

Alan Bilgisinin hukuk, iktisat, maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu bugün saat 14.45'te başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.