13 Eylül 2020 Pazar 10:58 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 10:58

KPSS alan bilgisi 3. oturum kaçta bitiyor? KPSS alan sınavı süresi ne kadar? soruları Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans Alan Bilgisi 3. Oturumu içina katılan adayların yakınları tarafından merak ediliyor. KPSS Lisans sınavına girecek adaylara işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre verilecek.

Bugün gerçekleştirilen KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu saat 10.15'de başlayacak. ÖSYM sınava girecek adaylara KPSS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları…

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. Oturumu için adayların sınavı saat 10.15'de başlayacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre Alan Bilgisi Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS ALAN SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS lisans sınavında adaylara işletme, muhasebe, istatistik testlerinden toplam 120 soru sorulacak ve 160 dakika süre verilecek. KPSS alan sınavı saat 12.45'te sona erecek.

ÖSYM'NİN AÇIKLADIĞI KPSS SINAV TAKVİMİ

Corona virüsü sebebiyle ÖSYM'nin yapacağı birçok sınavın takviminde değişikliğe gidilmişti. ÖSYM, KPSS'de birçok farklı branşta ve eğitim düzeyinde uygulanan KPSS sınavı ile ilgili güncellenen takvimini yayınladı.

KPSS SORULARI ERİŞİME AÇILDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 6 Eylül'de yapılan KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 14 Eylül'de yayımlanacak

ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖABT 20 Eylül 2020’de saat: 10.15’te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı sınavı ise 14.45’te yapılacak.

Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınavı sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.