KPSS başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Yaklaşık iki hafta sürecek olan KPSS başvurularının ücreti de merak edilen konular arasında yer alıyor. Memur adayları, KPSS başvurularını belirtilen tarihlerde ÖSYM üzerinden yapabilecekler. Buna göre KPSS başvuruları ne zaman? KPSS sınav ücreti ne kadar 2022? İşte detaylar...

KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi başvuruları başlıyor. ÖSYM'nin yayınladığı 2022 sınav takvimi ile birlikte KPSS başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. İşte Lise, Önlisans ve Lisans KPSS başvuru tarihleri...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS LİSANS BAŞVURULARI: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24.05.2022 ile 06.06.2022 tarihileri arasında yapılacak.

KPSS 2022 ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS önlisans başvurusu 03.08.2022 ile 15.08.2022 günleri arasında alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ortaöğretim başvuruları 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarih aralığında gerçekleştirilecek.

KPSS 2022 NE ZAMAN?

– KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31.07.2022 tarihinde yapılacak.

– KPSS Alan Bilgisi oturumu Ağustos'un 6-7 tarihlerinde yapılacak.

– KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14.08.2022'de yapılacak.

– KPSS Önlisans 02.10.2022'de yapılacak.

– KPSS Ortaöğretim 06.11.2022'de yapılacak.

– KPSS DHBT 27.11.2022'da yapılacak.

KPSS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 02.09.2022'de açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 01.12.2022'de açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans sonuçları 27.10.2022 tarihinde açıklanacak.