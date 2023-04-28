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Eğitim

KPSS başvuruları ne zaman? 2023 KPSS başvuru tarihi

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında 2023 KPSS başvuru tarihi belli oldu. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları Mayıs ayında gerçekleştirilecek. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak? İşte 2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

28 Nisan 2023 Cuma 16:13 - Güncelleme:
KPSS başvuruları ne zaman? 2023 KPSS başvuru tarihi
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KPSS başvuru ve sınav tarihleri, memur olmak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. KPSS başvuru tarihleri, 2023 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi oturumları ve ÖABT sınavlarının başvuruları için kısa bir süre kaldı. Peki KPSS başvuruları ne zaman? İşte 2023 KPSS başvuru tarihleri

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

KPSS 2023 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusunu 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapamayanlar 6-7 Haziran 2023 geç başvuru gününde başvuru yapabilecek.

2023 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23.07.2023 tarihinde,

2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

2023-ÖABT'nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

2023 KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS 2023 (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) TARİHLERİ

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün 29.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün 30.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 06.08.2023

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