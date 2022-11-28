KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? ÖSYM KPSS Ortaöğretim branş sıralaması 2022

KPSS branş sıralaması 2022 açıklandı. ÖSYM, KPSS Oraöğretim branş bazında sıralamalarla ilgili listeyi Aday İşlemleri sekmesine ekledi. Sınava giren adaylar, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir. Peki KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? 2022 KPSS branş bazında sıralamalara nereden bakılır? KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamaların detayları haberimizde...

KPSS Ortaöğretim bazında branş sıralamaları belli oldu. Branş bazında sıralama işlemlerinin, yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. KPSS branş sıralaması, sınava giren adayların alanlarındaki diğer adayların sıralamalarını gösteren bir sistemdir. Peki KPSS branş sıralamasına nereden bakılır? İşte KPSS ortaöğretim branş sıralama sonuçları 2022

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?



Kamu Personel Seçme Sınavı (2022 KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI 2022 İÇİN TIKLAYIN



KPSS branş sıralaması için ÖSYM Aday işlemleri sistemine giriş yaptıktan sonra, BAŞVURULARIM/TERCİHLERİM kısmına tıklayınız.

Ardından girmiş olduğunuz KPSS oturumunu seçin. Açılan ekranın üst kısmında BRANŞ BAZINDA SIRALAMA sekmesine tıklayın.

KPSS Branş sıralamasına bakarken Puan türünüzü seçmeyi unutmayın.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (e-okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA

