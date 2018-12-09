KPSS DHBT puan hesaplama nasıl yapılır 2018 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak

KPSS DHBT puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri puanları nasıl hesaplanır? KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılan konular arasında. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri puanları hesaplama ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sonrası öğrenciler tarafından puan hesaplama yöntemi merak ediliyor. 9 Aralık 2018 Pazar günü düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi. Öğrenciler sınavdan sonra KPSS puan hesaplaması ile ilgili ayrıntılara bu ha berimizden ulaşabilirsiniz. . İşte ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2018 kılavuzuna göre puan hesaplama yöntemi. KPSS DHBT puan hesaplama işlemi ve sınav sonuçları ile ilgili ayrıntılara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. KPSS DHBT sınavı ÖSYM son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr'de bulabiilrsiniz.

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KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen KPSS DHBT sınavının soru ve cevpalarının yayınlanacağı tarih henüz belli olmadı ancak ÖSYM tarafından KPSS DHBT soru ve cevaplarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. KPSS DHBT sınavının resmi sonuçlarının ise 4 Ocak 2019’da açıklanacağı duyuruldu.

KPSS puan hesaplama işlemlerini sizler için hazırladık. KPSS soru ve cevap anahtarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tahmini olarak kaç net yaptıklarını görebilecekler. ÖSYM tarafından dün KPSS gerçekleştirildi ve adaylar sınavın hemen ardından ortalama kaç net yaptıklarını öğrendi. Sizler de net sayınıza göre puan hesaplamak istiyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz



KPSS DHBT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.



Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.



Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak “Değerlendirme” maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.



Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS’ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS’ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az “1 ham puanı (net)” bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.

KPSS DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacaktır.

Kısaltmalar

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı

ASP : Ağırlıklı standart puan

X : ASP dağılımının ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP



KPSS puanı hesaplama aracıyla hangi türdeki KPSS puanlarını hesaplayabilirim?



Hesaplama.net KPSS puanı hesaplama aracıyla KPSSP3, KPSSP10, KPSSP93, KPSSP94 ve KPSSP121 de dahil olmak üzere P1 ile P124 arasındaki tüm puan türlerindeki KPSS puanlarınızı hesaplayabilirsiniz.



KPSS puanı kaç yıl geçerlidir?



KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS DHBT SINAVI HAKKINDA



Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi konularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak. Bu testte, “İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an-ı anlama ve meal bilgisi), Siyer, İslam Ahlakı” konu başlıklarından sorular yer alacak.



İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için imam hatip okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacak. Test “Tefsir, Fıkıh, Hadis, Akaid ve Kelam, İslam Tarihi, Dinler ve Mezhepler Tarihi, Dini Hitabet” konu başlıklarından oluşacak.