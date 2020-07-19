19 Temmuz 2020 Pazar 13:26 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 13:26

2020 KPSS lisans sınavına başvuru yapmayanlar için KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı. Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen LGS ve YKS'nin ardından gözler KPSS lisans ve önlisans oturumlarına çevrildi. KPSS başvuru ücreti ise bu sene 80 TL olarak belirlendi. Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru tarihlerinde işlemlerini yapamayanlar için KPSS lisans geç başvuru tarihleri açıklandı. Kısa bir süre öncesine kadar ertelenmesi üzerinde durulan 2020 KPSS, bu yıl 12 Eylül'de yapılacak. Peki KPSS geç başvuru ne zaman? İşte 2020 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim hakkında merak edilenler...

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS 2020 başvuru yapmayanlar için 2020 KPSS geç başvuru tarihi açıklandı. KPSS 2020 lisans başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında alındı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 22-23 Temmuz tarihlerinde geç başvuru alınacak.

30 Haziran 2020 ile 13 Temmuz 2020 tarihi arasında KPSS başvuru yapamayanlara son fırsat KPSS geç başvuru tarihinde verilecek.

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

2020 KPSS lisans geç başvuru tarihi ise 22 Temmuz 2020 ve 23 Temmuz 2020 23:59'a kadar yapılacağı bildirildi.

KPSS GY-GK ve Eğitim Bilimleri sınavı ise 6 Eylül 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek. 2020 KPSS lisans sonuç tarihi ise 22 Ekim 2020 olarak açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 12 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvuruları 06-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) geç başvuru tarihi ise 24 Kasım olduğu açıklandı. 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı ise 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı bu yıl 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek.

KPSS 2020 SINAV TAKVİMİ

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

2020 KPSS ÜCRETLERİ

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 80 TL

KPSS Alan Bilgisi için her oturumda, 55 TL

ÖABT her bir alan için 80 TL