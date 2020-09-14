14 Eylül 2020 Pazartesi 16:40 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:40

KPSS Genel yetenek Genel kültür puan hesaplaması nasıl yapılır? sorusunun cevabı tüm KPSS sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Sınava giren adaylar, sınav sonuçları açıklanana kadar KPSS temel soru kitapçığını kontrol ederek puanlarını hesaplayabilirler. Peki KPSS Genel yetenek Genel kültür puan hesaplaması nasıl yapılır? KPSS net ve puan hesaplama ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. KPSS net ve puan hesaplama, soru ve cevap anahtarının açılmasının ardından gündemde yerini aldı. İşte KPSS puan hesaplamasının kolay yolu ve örnekleri.

KPSS PUAN HESAPLAMASI NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Lisans (P1 - P120) puan hesabı baz alınarak yapılan örnek bir hesaplama aşağıdaki gibidir.

Doğru / Yanlış

* Genel Yetenek (60 Soru): 40 / 15

* Genel Kültür (60 Soru): 37 / 15

* Eğitim Bilimleri:( 80 soru) 50 / 25

Bu şekildeki bir hesaplamanın sonuçları geçtiğimiz selerde yapılan puanlar aşağıdaki gibidir.

Yıl: 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014

KPSSP1: 78,271 - 77,345 - 78,322 - 78,060 - 77,369 - 76,264

KPSSP2: 77,940 - 77,370 - 77,801 - 77,607 - 77,143 - 76,517

KPSSP3: 77,593 - 77,395 - 77,246 - 77,109 - 76,911 - 76,757

KPSSP10: 75,811 - 74,297 - 75,527 - 73,441 - 73,974 - 72,463

KPSSP29: 64,510 - 63,980 - 61,224 - 65,698 - 64,523 - 63,345

Sınavda her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS NET VE PUAN HESAPLAMA

KPSS Lisans Sınavınde Genel Yetenek ve Genel Kültür tesleri temel testlerdir. Temel kısımda 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere 120 soru bulunmaktadır. Tüm KPSS puanların hesaplanabilmesi için mutlaka girilmesi gereken testlerdir. Yoksa KPSS puanınız hesaplanmaz. Eğitim Bilimleri testi 80 sorudan, Öğretmen Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 75 sorudan oluşmaktadır.



Bu hesaplamada KPSS Ağırlıklı Standart Puanlar (ASP) aşağıda verilen formüller kullanılmaktadır.

KPSSP3 ASP = (0.50 * Genel Yetenek ASP) + (0.50 * Genel Kültür ASP)

KPSSP10 ASP = (0.30 * Genel Yetenek ASP) + (0.30 * Genel Kültür ASP) + (0.40 * Eğitim Bilimleri ASP)

KPSSP121 ASP = (0.15 * Genel Yetenek ASP) + (0.15 * Genel Kültür ASP) + (0.20 * Eğitim Bilimleri ASP) + (0.50 * ÖABT ASP)

KPSS Puanı Formülü = 70 + (30*[2*(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)

ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS puanlarını %100 tam doğrulukta hesaplayabilmek için yukarıda formülize edilen tüm parametrelerin önceden bilinmesi gerekmedir.

KPSS puanlarını hesaplarken, ÖSYM tarafından her sınavdan sonra açıklanan KPSS Sınavı Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgileri kullanmaktayız. KPSS Puan Hesaplama işlemi ÖSYM ile %100 uyumludur.

KPSS P3, P10, P121 Puan Türleri Hangi Atamalarda Kullanılır?

KPSS P3 Puanı B grubu kadrolara atama için kullanılmaktadır. Lisans mezunlarının kamu kurumlarına ÖSYM tarafından yapılan atamalarında kullanılır. ÖSYM tarafından yapılan atamalarda mülakat yoktur. KPSS P10 ve P121 ise MEB tarafından yapılan öğretmen atamalarında kullanılmaktadır. MEB öğretmen atamalarında ayrıca mülakat yapmaktadır.

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Testlerde netler nasıl hesaplanıyor?

KPSS'de her bir test bölümünden yapmış olduğunuz netler kullanılarak puanlarınız hesaplanmaktadır. Her bir test bölümünde yapmış olduğunuz net sayısı, doğru cevaplamış olduğunuz soru sayısından yanlış cevaplamış olduğunuz soru sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanır.

KPSS puanı nasıl hesaplanır?

Özel formüller ve geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki istatistiksel veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Hesaplama yaptığımda bazı türdeki puanlar neden hesaplanmıyor?

İlgili türün hesaplamasında yer alan testlerden herhangi birinde soru yanıtlamamış olan adayların bu türdeki puanı hesaplanmaz. Adayların bu durumu bilerek, hesaplanmasını istedikleri puanlar için gerekli olan testlere doğru veya yanlış en az bir cevap vermeleri uygun olacaktır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.