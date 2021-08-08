8 Ağustos 2021 Pazar 11:21 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 11:21

KPSS İşletme Muhasebe İstatistik sınavı 8 Ağustos 2021 Pazar günü sabah 10.15'te başladı. KPSS pazar oturumu olan sınavda adaylar barajı geçip yüksek puan alabilmek için ter dökecekler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, bugün KPSS işletme, muhasebe, istatistik sınavına katılacak adaylara, 160 dakika süre verdi. Peki KPSS İşletme Muhasebe İstatistik sınavı kaç dakika? KPSS pazar oturumu kaçta bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı kapsamında 2021-KPSS A Grubu 3. oturumu bugün düzenleniyor.

KPSS Alan Bilgisi 3. Oturumu olan KPSS İşletme Muhasebe İstatistik sınavı 8 Ağustos Pazar Sabah 10.15'te başladı. KPSS Alan Bilgisi 3. Oturumuna İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümü mezunları katılıyor.

KPSS İŞLETME, MUHASEBE, İSTATİSTİK SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumunda (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylar, çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada cevaplayacak.

KPSS PAZAR OTURUMU KAÇTA BİTECEK?

KPSS Alan Bilgisi 3. Oturumu olan KPSS İşletme, Muhasebe, İstatistik sınavı 12.55'te sona erecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS İşletme Muhasebe İstatistik sınavının sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS A GRUBU NEDİR?

A Grubu kadrolar kariyer kadroları olarak da bilinir. (Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb. gibi) Bu kariyer kadrolarını seçebilmek için kurumların alım yapacakları unvan için belirledikleri KPSS puanını aldıktan sonra kurumların kendi açmış olduğu sınavlara ve mülakatlara (yazılı ve sözlü) girmek gerekmektedir. Yine kurumlar tarafından yapılan yeterlilik sınavlarında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana atama yapılır.

Müfettiş, denetçi, uzman, kontroller vb kadrolar A grubu kadrolardır, KPSS-A grubu kadrolar dışındaki mühendislik, teknikerlik, teknisyenlik, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B grubu kadrolarda yer almaktadır.