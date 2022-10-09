KPSS kaçta bitiyor? Ön lisans KPSS sınav bitiş saati

KPSS Ön lisans sınavı saat 10.15'te başladı. Sınava katılan adayların yakınları, "KPSS kaçta bitiyor? KPSS sınavından ne zaman çıkılır?" sorularının cevabını araştırıyor. 2 yıllık yüksekokul mezunlarının katıldığı sınavda adaylara toplam 120 soru için 130 dakika süre verildi. Peki KPSS önlisans sınav süresi kaç dakika 2022? İşte KPSS sınav bitiş saati...

KPSS KAÇTA BİTİYOR?

2022- KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü yani bugün yapılıyor.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." İfade edildi. Sınav saat 10.15'te başladı.

KPSS önlisans sınav süresi 130 dakika olup, sınav saat 12.25'te sona erecektir.

KPSS önlisans Soruları ve cevap anahtarının yüzde 10'u sınav bitiminde ÖSYM'nin sitesinde yayınlanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 3 Kasım'de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.