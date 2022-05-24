KPSS Lisans başvuruları başladı! ÖSYM 2022 KPSS lisans başvuru ekranı

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavının başvuruları başladı. Başvurular, KPSS lisans başvuru tarihleri arasında ÖSYM'nin KPSS lisans başvuru ekranı üzerinden https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Peki KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? İşte ÖSYM KPSS lisans başvuru ekranı

KPSS lisans başvuruları başladı. Adaylar başvurularını ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

KPSS SINAV BAŞVURUSU TARİHLERİ 2022

KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24.05.2022 ile 06.06.2022 tarihileri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans başvurusu 03.08.2022 ile 15.08.2022 arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim başvurusu 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL olarak açıklandı.

KPSS 2022 NE ZAMAN?

– KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31.07.2022 tarihinde yapılacak.

– KPSS Alan Bilgisi oturumu Ağustos'un 6-7 tarihlerinde yapılacak.

– KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14.08.2022'de yapılacak.

– KPSS Önlisans 02.10.2022'de yapılacak.

– KPSS Ortaöğretim 06.11.2022'de yapılacak.

– KPSS DHBT 27.11.2022'da yapılacak.