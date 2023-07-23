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Eğitim

KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), eğitim bilimleri oturumunun sona ermesiyle ilk hafta geride kaldı.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 17:12 - Güncelleme:
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
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Türkiye genelinde 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen KPSS lisans maratonunda ilk hafta sonu, saat 10.15'te genel yetenek-genel kültür oturumuyla başladı ve öğleden sonra 14.45'te başlatılan eğitim bilimleri oturumuyla tamamlandı.

Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testinde toplam 120 soruya karşılık 130 dakika süre verildi. Eğitim bilimleri testinde ise 100 dakika süre verilen adaylara 80 soru yöneltildi.

GELECEK HAFTA 2 SINAV DAHA YAPILACAK

Alan Bilgisi Sınavları, 85 bin 236 adayın katılımıyla 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 452 bin 658 adayın katılımıyla 6 Ağustos'ta yapılacak.

2023-KPSS oturumlarına 400 binin üzerinde deprem bölgesinden başvuru geldi.

KPSS'nin tüm oturumlarında, emniyet dahil 178 bin 352 görevli yer alacak.

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

Sınav sonuçları, 25 Ağustos'ta açıklanacak.

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