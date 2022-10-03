KPSS ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

ÖSYM tarafından 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavına katılan adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. KPSS ÖABT sınav sonuçları, öğretmen adayları için bir sonraki sınava kadar geçerlidir. KPSS ÖABT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre KPSS ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sonuçları 21.10.2022 Cuma günü açıklanacak.

KPSS SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

2022-KPSS (ÖABT) TEMEL SORU KITAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 12.10.2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

KPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2022-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2022-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.