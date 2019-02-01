KPSS ÖABT 2019 yılında ne zaman yapılacak? (ÖABT'de yapılan değişiklikler neler?)

ÖABT ne zaman yapılacak sorusu yapılan değişikliklerle birlikte gündeme geldi. ÖSYM, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulanacak 18 alanda konu dağılımları ile sınav sürelerini yeniden düzenledi. Öğretmen olma hayali kuran binlerce kişiyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. ÖSYM, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile ilgili yapılan bir değişikliği duyurdu. Peki KPSS ÖABT sınavında hangi değişiklikler yapıldı?



KONUYLA İLGİLİ ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA



Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Dağılımı ve Yeni Eklenen Alanlara Ait Örnek Sorular



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında imzalanan protokol uyarınca Merkezimiz tarafından 2019 yılında Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Matematik (Lise) Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği, Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacaktır.



2019 ÖABT'de tüm alanlarda soru sayısının 50'den 75'e çıkarılması nedeniyle konu dağılımları, ilgili alanlardaki akademisyenlerden oluşturulan komisyonlar tarafından yeniden düzenlenmiştir.



İlk defa 2019 yılında uygulanacak olan İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında sınava girecek adayları bilgilendirmek amacıyla testlerde yer alacak sorulara ilişkin örnek sorular hazırlanmıştır.



Yukarıda listelenen toplam 18 alanda 2019 yılında uygulanacak olan testlerin konu dağılımlarına ve eklenen yeni iki alana ait örnek sorulara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.



Tüm adaylara başarılar dileriz.



ÖSYM BAŞKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapabilmek isteyenlerin ÖABT sınavını başarıyla tamamlaması gerekir. ÖSYM'den yapılan yeni bir açıklamaya göre; ÖABT sınavında önemli değişiklikler yapıldı. Gündemde merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.



ÖABT sınavında 2019 yılında ilk kez gerçekleşecek olan değişiklikler yapıldı. Test konularının dağılımı ve yeni alanlarla ilgili bilgi paylaşıldı. Ayrıca 2019 yılında gerçekleşecek olan KPSS ÖABT sınavı için örnek sorular da resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.



2019 yılında düzenlenecek olan ÖABT sınavı 28 Temmuz'da gerçekleşecek. Tüm alanlardaki soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Ayrıca İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında da sınava girilebilecek.



ÖABT ÖRNEK SORULAR



18 Alana İlişkin Konu Dağılımları

Örnek Sorular (İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği)

Örnek Sorular (Beden Eğitimi Öğretmenliği)

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Yani ÖABT Nedir?



Öğretmen adayları atanabilmek için 2013 senesinden bu yana Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ) haricinde Türkçe ve sınıf öğretmenlikleri branşlarının da yer aldığı açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi olan ÖABT sınavına da girmek zorundalar.



Şayet öğretmen olarak atamanızın yapılmasını istiyorsanız öncelikle KPSS’ye girmeniz gerekmektedir. Bu sınavda 60 soruluk Genel Yetenek ve 60 soruluk Genel Kültür testlerini yanıtlayacaksınız. Bu iki teste öğretmen olmak isteyen tüm adayların girmesi zorunludur. Ardından da 80 sorudan oluşan Eğitim Bilimleri testini çözeceksiniz. ÖABT hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizin devamında.





ÖABT Hangi Alanlara Uygulanır?



Bu sene 17 alanda Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yani ÖABT uygulanacak. Geçmişten farklı olarak bu sene okul öncesi öğretmenliği bölümü mezunlarının da ÖABT’ye girmesi zorunlu kılındı. Kimler ÖABT’ye girecek aşağıda görebilirsiniz.



Türkçe,

İlköğretim Matematik,

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji,

Sosyal Bilgiler,

Türk Dili ve Edebiyatı,

Tarih,

Coğrafya,

Matematik (Lise),

Fizik,

Kimya,

Biyoloji,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,

Yabancı Dil (Almanca,

İngilizce),

Rehber Öğretmen,

Sınıf Öğretmenliği,

Okulöncesi Öğretmenliği



Öabt sınavı kaç sorudan oluşuyor?



ÖABT sınavında adaylara 50 soru yöneltilmektedir.

Öabt sınavının süresi kaç dakikadır?



Adayların 75 dakikalık süre içerisinde kendilerine yöneltilen soruları yanıtlanması beklenmektedir.

Öabt Sınavı Hangi İllerde Yapılacak?



Geçtiğimiz sene yapılan ÖABT sınavı, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılmıştı, muhtemelen bir değişiklik olmaz ise bu sene yapılacak ÖABT Sınavı da bu illerde yapılacaktır. Bu iller dışında başvuru yapan adayların yakın sınav merkezine atamaları ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Öğretmenlik Atama Puanları Nelerdir?



Öğretmenlerin bu sınavlar sonucunda atanabilmeleri için girdikleri sınavlara göre iki tane puanı oluşuyor. Bunlar P10 ve P121 puanlarıdır.



P121 Puanı Nedir? : 17 branştaki öğretmenlik için hesaplanan puan türünü ifade ediyor. Bu puan genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ile ÖABT testleri sonucunda oluşuyor. 17 branştan birinde öğretmenlik yapmak isteyen adaylar 3 oturumda yapılan bu sınavlara girmek zorunda.

P10 Puanı Nedir? : 17 branş dışındaki alanlarda atama başvuruları için kullanılan puan türünü ifade ediyor. Bu puan türünün oluşması için adayların Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Eğitim Bilimleri testlerine girmeleri gerekiyor.



ÖABT’nin Öğretmen Atamaya Esas Olan KPSS Puanına Etkisi Nedir?



ÖABT öğretmen olmak isteyenler için hesaplanan KPSS121 puanının oluşmasında 0.50 oranında etkili. Eğitim Bilimleri Testi’nin ağırlığı 0.20, Genel Yetenek Testi ile Genel Kültür Testi’nin ağırlıkları ise 0.15 tir. Ancak 17 branş dışında müzik, beden eğitim öğretmenlikleri gibi atamalarda kullanılacak olan KPSS10 puanının hesaplanmasında Eğitim Bilimleri Testi’nin ağırlığı 0.40, Genel Yetenek Testi’nin ağırlığı 0.30, Genel Kültür Testi’nin ağırlığı da 0.30 olacak.



Türkçe öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi



Dilin öğrenme alanları %20,

Dil bilgisi öğretimi %16,

Kelime tanıma ve serveti %14,

Anlama teknik ve becerileri %20,

Metin, Metin türleri ve metinle öğrenme %10,

Alan eğitimi testi %20.



İlköğretim matematik öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi



Analiz %28,

Cebir %18,

Geometri %18,

Uygulamalı matematik %16,

Alan eğitimi testi %20.



Fen bilimleri/Fen ve teknoloji öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi



Fizik %24,

Kimya %22,

Biyoloji %22,

Yerbilimi %4,

Astronomi %4,

Çevre bilimi %4,

Alan eğitimi testi %20.



Sosyal Bilgiler öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi



Tarih %28,

Coğrafya %20,

Siyaset bilimi %8,

Sosyal bilgilerin temelleri, Sosyal psikoloji, Arkeoloji, Antrooloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim teknoloji ve sosyal değişme, Sanat ve estetik, İnsan ilişkileri ve iletişim, Günümüz dünya sorunları, Sosyal proje geliştirme %24,

Alan eğitimi testi %20.



Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi



Eski türk dili ve yeni türk dili %26,

Yeni türk edebiyatı %18,

Eski türk edebiyatı %18,

Türk halk edebiyatı %18,

Alan eğitimi testi %20.



Tarih öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi



Tarih metodu %8,

Eski çağ tarihi %4,

İslamiyet öncesi türk tarihi %10,

Orta çağ islam tarihi %12,

Osmanlı tarihi %14,

Türkiye Cumhuriyeti tarihi %12,

Genel dünya tarihi %12,

20. yüzyıl türk ve dünya tarihi %8,

Alan eğitimi testi %20.



Coğrafya öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi



Fiziki coğrafya %30,

Beşeri ve ekonomik coğrafya %30,

Bölgeler ve ülkeler %20,

Alan eğitimi testi %20.



Fizik öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi



Mekanik %20,

Elektrik ve manyetizma %20,

Madde ve özellikleri %10,

Dalgalar ve optik %10,

Modern fizik %20,

Alan eğitimi testi %20.



Kimya öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi



Analitik kimya %20,

Anorganik kimya %20,

Organik kimya %20,

Fizikokimya %20,

Alan eğitimi testi %20.



Biyoloji öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi



Hücre ve metobolizma %16,

Bitki biyolojisi %10,

İnsan ve hayvan biyolojisi %20,

Ekoloji %10,

Canlıların sınıflandırılması %8,

Genetik ve evrim %16,

Alan eğitimi testi %20.



Matematik öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi



Analiz %24,

Cebir %24,

Geometri %16,

Uygulamalı matematik %24,

Alan eğitimi testi %20.



İngilizce/Fransızca/Almanca öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi



Dil yeterliliği %50,

Dil bilim %16,

Edebiyat %14,

Alan eğitimi testi %20.



Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi



Hz. Muhammed’in hayatı ve sünneti %12,

Kur’an-ı kerim’in muhtevasını anlama %12,

Temel dini bilgiler %16,

İslam ahlakı, estetiği ve felsefesi %12,

Günümüz Türkiye’sindeki İslam mehzep ve yorumları % 4,

Din bilimleri %24,

Alan eğitimi testi %20.



Bu yazımızda açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi olan ÖABT sınavına kimler girecek, ÖABT hangi illerde, nerelerde yapılacak, ÖABT nedir, ÖABT tanımı, sınav süresi gibi konularda detaylı bilgiler verdik. ÖABT hakkında merak ettiğiniz tüm sorularını yorum bölümünden sorabilirsiniz.